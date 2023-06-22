الحوار الوطني.. "الحركة المدنية" تتبنى مقترحًا بإنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري

قال ابراهيم محمد الصعيدى، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية، إن الاسلام اهتم بالأسرة اهتماما كبيرا وحرص علي استقرارها وتماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء وتماسك المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي " العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأكد "الصعيدي" أن العنف الأسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف السائد غير أنه أكثر خطورة علي الفرد والمجتمع، ويعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعية ونفسية تعاني منها كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية علي حد سواء، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة واستمرارها.

وأشار إلى أن احصائيات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال “2021-2022”، أظهرت استقبال نحو 9583 قضية عنف أسري، 90 % منها مرفوعة من الزوجات، و518 قضية مرفوعة من الزوج بنسبة 5 %، كذلك 491 قضية مرفوعة من الأبناء تشكل حوالي 5% أيضًا.

وأعلن "الصعيدي" عن تبني حزب الدستور والحركة المدنية، لمقترح إنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يشتمل علي جميع أشكال العنف البدني والجنسي و اللفظي الذي يقع علي مختلف أفراد الأسرة سواء كان في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل ، وكذلك أماكن الدراسة ، ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف و العقوبات علي تلك الجرائم .

وأشار إلى ضرورة تحسين خدمات الحماية من جميع أشكال العنف، سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية، وزيادة مواردها أيضا تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها مثل الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانوني والنفسي للناجين من العنف، وأيضا تبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط كذلك العمل علي تأهيل ونشر ثقافة الحوار داخل الأسرة علي اعتبار أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري و اشاعة روح الود والتفاهم والوئام .

وقال "الصعيدي" إن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما يستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة تعالج مسببات المرض وليس العرض.

واختتم مُطالبًا بتوفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال خصوصا الذين حالت ظروفهم دون النشأة في أسرهم الطبيعية وعلي الأخص مجهولي النسب والمتخلي عنهم، مُشيرًا إلى أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الأسرة هو اتخاذ اجراء عملي وعدم اخفاء المشكلة أو السكوت عليها وكذلك انفاذ القانون.