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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نهال عنبر: قدمت توصيات خلال الحوار الوطني بشأن تثقيف الطفل وتوعيته

نهال عنبر
نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن جلستها اليوم تدور حول الحفاظ على ثقافة المجتمع، وأنها قدمت توصيات من أجل الاهتمام بتثقيف الطفل وتوعيته، ونشر هواية القراءة لديهم حتى لو كان ذلك بالصور، المهم أن يتعلقوا بالكتب ولا يتم استقطابهم.

وأشارت الفنانة لـ"الدستور"، إلى أن الأطفال هم العمود الأساسي للمجتمع، ويجب أن نعمل على تعميق تثقيفهم ونشر وعيهم، حتى نساهم في خلق جيل جديد يستطيع المساهمة في بناء الوطن.

واختتمت: "ياريت نرجع المسرح والفنون إلى المدارس علشان نقدر نربي أولادنا".

وانطلقت منذ قليل، رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

‏يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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