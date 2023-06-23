الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع ارتفاع الحرارة.. طبيب يوضح طرق الوقاية من ضربات الشمس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد الأيام الحالية ارتفاعًا كبيرا في درجات الحرارة، خاصة مع بداية فصل الصيف بشكل فعلي مساء الأربعاء ، ويستمر لمدة لمدة ثلاثة أشهر، تصل الشمس خلالها إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وفق رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع الشمس، قد يتعرض البعض إلى الإصابة بضربات الشمس، والتي تؤثر بشكل مُباشر على الإنسان، كما يمكنها أن تحدث إصابات أخرى أبرزها هبوط الدورة الدموية وحالات الإغماء التي عادةً تحدث نتيجة تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة.

- أسباب وأعراض ضربة الشمس

من خلال هذا التقرير ترصد «الدستور أكثر أعراض ضربة الشمس شيوعًا، وما الذي يجب القيام به عند الإصابة بها، وماهي أبرز طرق الوقاية منها.

وقال الدكتور محمد سلامة، أستاذ المناعة والفيروسات بجامعة كفر الشيخ، إنَّه عادة ما تنتج ضربة الشمس عند التعرض لدرجات حرارة عالية فترات طويلة، سواء أثناء العمل، أو ممارسة الأنشطة البدنية، أو حتى عند الجلوس في أماكن ذات حرارة عالية.

أما بالنسبة للأعراض الأكثر شيوعًا وـدوثًا والتي تدل على إصابة الشخص بضربة شمس، أوضح أستاذ المناعة والفيروسات لـ«الدستور» أنها تتمثل في: ارتـفاع مفاجئ في درجـة الـحرارة، فقد تصل أحيانا وخلال 15 دقيقة فقط إلى 41 درجة، إلى جانب الشعور القوي بالعطش والصداع، والشعور بالتعب والإرهاق، وفقدان الوعي، والشعور بالارتباك أو ربما الهلوسة، بالإضافة إلى تسارع النبض.

 - إجراءات للوقاية من ضربات الشمس 

وأكد سلامة على أنَّه يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية التي تقلل من فرص الإصابة بضربات الشمس، منها: 

- ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون أثناء التعرض للشمس، والتي تُساعد على انعكاس أشعة الشمس.

- شرب كمية كافية من السوائل خلال اليوم للوقاية والتخفيف من أعراض ضربة الشمس المبكرة. 

- تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة قدر المستطاع، 

- ينصح بأخذ أكثر من استراحة أثناء المشي أو ممارسة أي نشاط بدني.

- الحرص على تجنب ممارسة الأنشطة البدنية في الأجواء شديدة الحرارة كالمشي مسافات طويلة.

- الحرص على عدم ترك الأطفال أو كبار السن في سيارة مغلقة معرضة للشمس.

- مراقبة أعراض ضربة الشمس المبكرة والعمل على معالجتها بالسرعة اللازمة.

وضع واق شمسي يحتوي على عامل حماية يعادل 15 أو أكثر عند الخروج وقت النهار.

توخي الحذر عند تناول أي من الأدوية التي تؤثر على قدرة الجسم في الحفاظ على رطوبته والتخلص من الحرارة.

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