خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

كشفت فيروز مكي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة ميثاق التمويل في باريس.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الرئيس السيسي كان قد وصل قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت أن الرئيس ماكرون خرج عن البروتوكول الفرنسي، الذي ينص على وقوف الرئيس الفرنسي على درج الاستقبال، وفي لافتة مهمة جدًا تقدم إلى سيارة الرئيس السيسي ورحب به بحفاوة بالغة.

كما أكدت أن دعوة ماكرون للرئيس السيسي لمأدبة غداء تعد الوحيدة التي أقيمت على شرف أحد الرؤساء الذين يحضرون هذه القمة، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسي تهدف إلى وضع ميثاق مالي عالمي جديد.