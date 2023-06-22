الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ماكرون يستقبل الرئيس
ماكرون يستقبل الرئيس السيسي

كشفت فيروز مكي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة ميثاق التمويل في باريس.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الرئيس السيسي كان قد وصل قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت أن الرئيس ماكرون خرج عن البروتوكول الفرنسي، الذي ينص على وقوف الرئيس الفرنسي على درج الاستقبال، وفي لافتة مهمة جدًا تقدم إلى سيارة الرئيس السيسي ورحب به بحفاوة بالغة. 

كما أكدت أن دعوة ماكرون للرئيس السيسي لمأدبة غداء تعد الوحيدة التي أقيمت على شرف أحد الرؤساء الذين يحضرون هذه القمة، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسي تهدف إلى وضع ميثاق مالي عالمي جديد.

ماكرون ​إيمانويل ماكرون​ الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الإخبارية لقاء السيسي وماكرون قمة ميثاق التمويل في باريس

الأكثر قراءة

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

حيثيات المشدد والعزل لخبيرة بوزارة العدل (مستند)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية