ضبط 22 طن قمح بدون ترخيص بالطريق الدائرى فى المنيا

ضبطت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لمتابعة توريد القمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة 22 طن قمح بدون ترخيص أو أوراق رسمية من مديرية التموين بهدف الاحتكار، وتحفظت عليها، وتم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة، وأحمد عمر سكرتير المدينة، وعاصم عادل مدير إدارة المخلفات الصلبة، قامت بحملات رقابية لمتابعة توريد القمح على الطرق الرئيسية والفرعية والتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 22 طن من محصول القمح بالطريق الدائرى لمدينة المنيا، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتي وجه خلالها بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح، وتقديم كل سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالالتزام بكل القواعد المنظمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وبالتعاون مع إدارة المواقف والجهات المعنية، تكثف من الحملات الرقابية بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها، لضبط أي كميات يتم تهريبها وعدم توريدها للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة بهدف الاحتكار أو بيعها في السوق السوداء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي.

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