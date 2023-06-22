الملك على قيد الحياة.. مارتن لوثر يبعث من جديد على غلاف TIME

تصدّر كتاب جديد عن سيرة حياة الزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينج للكاتب جوناثان إيج أعلى المبيعات في نيويورك تايمز.

كتاب جديد عن حياة مارتن لوثر

وكتبت مجلة "Time" عن الكتاب أنه يقدم صورة منعشة للزعيم الأمريكي ونظرة حميمة في حياة رجل معروف مساهماته الهائلة في التاريخ الأمريكي وصاحب التعقيدات العاطفية الأقل، ويبحث الكاتب إيج في كل شيء، أصول عائلة مارتن لوثر، وعلاقته بزوجته والضغوط التي واجهها من كونه رجلًا مؤثرًا في مجتمعه في وقت مبكر من حياته المهنية.

وأضافت المجلة الأمريكية أن الكتاب يظهر صورة للناشط الراحل تعبر عنه كإنسان مع ذكر العيوب التي كان عليها، بسرد الكاتب الذي بحث عن حياته بدقة، ليكشف عن رؤية جديدة لحياة الزعيم الأمريكي الراحل، التي تم التغاضي عنها من قصة كينج.

من أجواء الكتاب

يمثل الكتاب أول سيرة ذاتية منذ عقود، لرمز الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج، وأول سيرة تتضمن ملفات رفعت عنها السرية مؤخرًا وفي هذه الصورة الكاشفة الجديدة الناشط السياسي والواعظ الذي هز العالم، يمنحنا كتاب السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا وجهة نظر حميمة للإنسان الشجاع والمضطرب عاطفياً في كثير من الأحيان الذي طالب بالاحتجاج السلمي لحركته ولكن نادرًا ما كان في سلام مع نفسه.

ألقى الكاتب ضوءًا جديدًا على أصول عائلة "كينج" بالإضافة إلى علاقاته العاطفية المعقدة مع زوجته وأبيه وزملائه الناشطين، كما يكشف الكتاب عن مواطن تطارده حكومته، وعن رجل مصمم على النضال من أجل العدالة حتى لو ثبت أنها قتال حتى الموت.

جوناثان إيج

ألّف 6 كتب من بينها 4 من أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، وأحدث مؤلفاته كتاب King: A Life الذي وصفته التايمز بأنه "السيرة الذاتية النهائية" لمارتن لوثر كينغ جونيور وكتاب "جدير بموضوعه".

وفي عالم السير الذاتية، كتب إيج كتاب بعنوان"علي: حياة" Ali: A Life عن رحلة حياة الملاكم العالمي محمد علي كلاي في عالم الرياضة وفاز بجائزة PEN America Literary لعام 2018 وكان أحد المرشحين النهائيين لجائزة Mark Lynton.