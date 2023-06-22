الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تصدر رواية "نحن" ليفجيني زامياتين ضمن سلسلة آفاق عالمية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، رواية "نحن" للروائي الروسي يفجيني زامياتين، ترجمة نبيل رشوان، ضمن سلسلة "آفاق عالمية".

تعتبر الرواية التي صدرت عام 1920، علامة فارقة في تاريخ الرواية، وظهور أدب "أنتي يوتوبيا"، الذي كان ممنوعًا في العصر السوفيتي، والآن يعتبر أحد الكلاسيكيات، ليس في الأدب الروسي فقط، ولكن الأدب العالمي في القرن الواحد والعشرين، وقد تأثر بها جورج أورويل في روايته الشهيرة "1984"، وبناء القصة عبارة عن يوميات أحد الشخوص الرئيسة في مجتمع افتراضي مستقبلي، وبطل الرواية عالم رياضيات عبقري، ويعمل كبير مهندسي بناء سفينة فضاء، من المفترض أن تغادر برسالة إلى الكواكب الأخرى لدعوتهم للانضمام إلى ما يسمى بالدولة الموحدة، الدولة التي يعيش فيها البطل، وإلا إنها الحرب. البطل يمتلك أحدث الأفكار للقيام بهذا العمل، فقد دعت الدولة كل الراغبين في المساهمة بكتابة رسالة لسكان الكواكب البعيدة، الذين سيستقبلوا طاقم سفينة الفضاء المستقبلية، في الرسالة يجب وضع دعوة لإقامة مجتمع مزدهر ومكتمل بشكل مطلق على الكواكب الأخرى البعيدة، مثل مجتمعهم الممثل في الدولة الموحدة على الأرض، ولا توجد أسماء في الدولة الموحدة فالمواطنون يلقبون "بأرقام".

يفجيني زامياتين، أحد أبرز الكتاب الروس، في النصف الأول من القرن العشرين، وهو مهندس موهوب في بناء السفن، شارك في بناء كاسحات الجليد الروسية في أحواض السفن بنيوكاسل وجلاسكو وساندرلاند، وعاش في لندن، وعندما قرر أن يسير على خط المقاومة، جعل من الإبداع الأدبي شعاره. صار زامياتين كاتبا "غير مرغوب فيه"، لأنه لم يكن يكتب بالأوامر، وكان يفضل قول الحقيقة، التي اتضح أنها غير مطلوبة في وطنه حتى نهاية الثمانينيات.

صدر حديثا هيئة العامة لقصور الثقافة الروسي يفجيني زامياتين آفاق عالمية سلسلة آفاق عالمية

الأكثر قراءة

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

حيثيات المشدد والعزل لخبيرة بوزارة العدل (مستند)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية