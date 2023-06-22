الأنبا نيقولا يكشف تاريخ الأرثوذكسية في الأراضي الألمانية

كشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، عن تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي الألمانية.

وقال الأنبا نيقولا في تصريحات له: أن التاريخ الأرثوذكسي في الأراضي الألمانية (ألمانيا والنمسا وسويسرا حاليًا) قديم جدًا ويفتخر بالعديد من القديسين، وهذه المنطقة من التاريخ المسيحي الأرثوذكسي، غالبًا ما يُنظر إليها من خلال عدسة ما بعد الانشقاق، تسمح وبغنى إجراء بحث أعمق. سيلقي هذا العرض نظرة سريعة على ثلاث نساء قديسات، شهيدات عُرِفن على تلك الأراضي وسيبقى إرثهم من القداسة إلى الأبد.

وتابع: أن القديسة أفرا هي شفيعة أوغسبورغ. قد تكون القديس أصلاً من قبرص. ولدت لأبوين وثنيين وكرست عند الولادة لخدمة الإلاهة الوثنية فينوس. ربما عملت في بيت دعارة تديره عائلتها لبعض الوقت. ومع ذلك، لم تكن طويلًا لتبقى في مثل هذا الظلام والظلم.

مضيفًا: أثناء الاضطهاد في عهد دقلديانوس، اضطر الأسقف المحلي ناركيسوس إلى اللجوء إلى القديسة إفرا ووالدتها. وسرعان ما حول عائلتهم بأكملها إلى إيمان المسيح. بعد أن احتجت على السلطات كمسيحية، رفضت بجرأة أمر الإمبراطور بالتضحية للآلهة الوثنية، وبدلاً من ذلك أعلنت إيمانها بالمسيح بلا خوف. لاعترافها الشُجاع أحرقت علنًا على نهر ليش دخلت القديسة أفرا المملكة السماوية حوالي عام 304.



2- القديسة أورسولا من كولونيا ورفيقاتها



وتابع: تعتبر القديسة العذراء الشهيدة القديسة أورسولا واحدة من أكثر القديسين المحبوبين دائمًا في الأراضي الألمانية، على الرغم من أنه لا يُعرف عنها سوى القليل الآن.

مضيفًا: كانت أميرة رومانية بريطانية وجدت نفسها مخطوبة لوثني من أرموريكا، وهي مملكة قديمة تقع في شمال فرنسا الآن. أقنعته بقبول المعمودية، وحصلت أيضًا على إذنه بالسفر إلى أماكن مقدسة مختلفة في القارة الأوروبية قبل زفافهما. وبناءً وعلى ذلك، سافرت إلى روما، وبعد أن أمضت بعض الوقت هناك، انتقلت إلى كولونيا حيث كان من المقرر إقامة حفل زفافها. في ذلك الوقت، ربما دون علمها، كانت كولونيا محاصرة من قبل الهون. عند وصولها مع حاشيتها، والتي بلغ عددها وفقًا لبعض الروايات 11000، استشهدت هي وشريكاتها بأكملهما بما في ذلك خطيبها، على يد جماعة الكفار. حدث هذا في وقت ما في أواخر القرن الرابع. يوم عيد القديسة أورسولا هو 21 أكتوبر.



3- القديسة ويبورادا



موضحًا: جاءت آخر شهيدة معروفة من العصور المتأخرة. عاشت في أواخر القرن التاسع الميلادي وأوائل القرن العاشر الميلادي، وكانت القديسة ويبورادا زاهدة، تتابع حياة الصلاة كراهبة بندكتينية منعزلة. تخلت القديسة ويبورادا، التي تنتمي إلى سلالة ثرية ونبيلة من سوابيا (Swabia) (جنوب ألمانيا)، عن كل ثروات العالم وتتبعت شقيقها هاتو (Hatto) في الرهبنة في دير القديس غال (Gall) في سويسرا. هناك شغلت نفسها بالعديد من الحرف المفيدة.

مختتمًا: تنبأت القديسة ويبورادا نبويًا بغزو مجري قادم، مما أعطى الرهبان القريبين وقتًا لإخفاء أشياءهم المقدسة ومخطوطاتهم وأشياءهم الثمينة والهروب من الأذى. اختارت هي نفسها عدم الفرار. عندما وصل الغزاة المغيرون اقتحموا زنزانتها وهي راكعة في الصلاة، وفتح أحدهم جمجمتها بفأسه. هكذا انتقلت القديس ويبورادا إلى المجد الأبدي كمرساة مقدسة وشهيد في عام 926م وتشكل هاتُن النساء القديسات بشكل جماعي جزءًا لامعًا من نسيج ألمانيا الأرثوذكسية والنمسا وسويسرا.