ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 مع تبقي أيام قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك وتداول العديد من الأخبار المبشرة بصرف معاشات يوليو قبل العيد.

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023



نوضح في التقرير التالي تفاصيل موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 التي يترقبها أصحاب المعاشات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يكون صرف معاشات يوليو 2023، رسميًا قبل عيد الأضحى المبارك والذي يكون موعده الأربعاء 28 يونيو وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث تبدأ من الأحد 25 يونيو بدلًا من أول الشهر كما هو متبع في صرف المعاشات؛ وذلك لأن إجازة عيد الأضحى تحددت حتى 3 يوليو وتكون البنوك ومكاتب الصرف إجازة رسمية.

وفي ذات السياق، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاشات يوليو 2023 يبدأ من الجمعة الموافق 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري.

ويستمر صرف معاشات يوليو 2023، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو، عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والإثنين 26 يونيو وحتى بداية إجازة عيد الأضحى والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

وبالفعل تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.





موعد اجازة عيد الأضحى المبارك

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن تُصرف معاشات يوليو 2023، في موعدها الرسمي في اليوم الأول من الشهر وفق الشرائح المحددة لكل فئة ولكن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتم صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى للتيسير على أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مستحق.