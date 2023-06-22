الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف معاشات يوليو من بنك ناصر غدًا الجمعة

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن بدء صرف كافة المعاشات للعملاء، غدًا الجمعة، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى.

وأضافت وزيرة التضامن أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

وأفادت وزيرة التضامن بإصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التدابير والإجراءات التضامن الاجتماعي الخدمات المصرفية الحكومة المصرية الصراف الالي

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