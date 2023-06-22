الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "التأمين الاجتماعى": صرف معاشات يوليو الأحد المقبل لفتة رائعة من الرئيس السيسى

صرف معاشات
صرف معاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التوجيهات الرئاسية صدرت بتبكير صرف معاش شهر يوليو قبل بدء عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 يونيو بدلًا من أول يوليو المقبل لأنه يصادف منتصف عطلة العيد، والبنوك لا تعمل في هذا الوقت، مشددًا على أن هذا القرار لفتة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اعتبارًا من يوم الأحد 25 يونيو ستكون المعاشات متاحة على جميع ماكينات الصرف الآلي لكل الشرائح، وتكلفة معاشات شهر يونيو حوالي 29 مليار جنيه، وأصبح الـ11 مليون مستحق للمعاش معهم كروت ATM، كما أن هناك إمكانية لتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية".

وتابع: "صرف معاش أغسطس سيكون في 1 أغسطس كما هو معتاد، لكن جرى استثناء معاش شهر يوليو من أجل تلبية احتياجات المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك".

ملف التأمينات والمعاشات في قلب وفكر وعقل رئيس الجمهورية

واستكمل: "قضيت عمري كله في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأقول إنه لم يحدث في تاريخ التأمينات هذا الاهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف، فمنذ عام 2014 وجد هذا الملف عناية كبيرة على مستوى قلب وفكر وعقل رئيس الجمهورية، حيث جرى رفع الحد الأدنى للمعاش، فقد كان الحد الأدنى في عام 2013 نحو 300 جنيه، لكن جرى رفع هذا المبلغ بالتدريج حتى وصل إلى 1105 جنيهات، وكان إجمالي المعاشات التي تم صرفها في عام 2013 كان في حدود 87 مليار جنيه، لكن هذا المبلغ زاد وأصبح مقاربًا لـ360 مليار جنيه".

معاشات يوليو التأمين الاجتماعي عيد الأضحى المبارك برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر صرف معاش شهر يوليو الرئيس السيسي

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