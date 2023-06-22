الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل العيد.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

صرف معاشات
صرف معاشات

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، حيث وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات، والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

وقال  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن، يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

- قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 1495جنيه بدلًا من 1300 جنيهًا.

- قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 2645 جنيه بدلًا من 2300 جنيهًا.

- قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 4025 جنيه بدلًا من 3500 جنيهًا.

- قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 4945 جنيه بدلًا من 4300 جنيهًا.

- قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 6095 جنيه بدلًا من 5300 جنيهًا.

- قيمة المعاشات في شهر يوليو بعد زيادة المعاشات بـ شهر أبريل 2023، أصبحت 7475 جنيه بدلًا من 6500 جنيهًا.

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

- البنوك.

- منافذ شركة فوري.

- منافذ البريد المصري.

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

موعد إجازة عيد الأضحي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، خلال الفترة من 27 يونيو الجاري حتى 3 يوليو المقبل، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وذكرى ثورة 30 يونيو.

معاشات معاشات شهر يوليو موعد صرف معاشات شهر يوليو عيد الأضحى الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي

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