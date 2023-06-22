الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الاثنين.. "الشعر.. ديوان العرب" فى ملتقى الهناجر الثقافى

خالد جلال
خالد جلال

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، حيث لقاء الأدباء مع الشعراء في ملتقى "الشعر.. ديوان العرب" وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 26 يونيو الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور السيد سيد ابراهيم الأستاذ بجامعة بني سويف، الناقد الأدبي الدكتور محمد عليوة الأستاذ بجامعة القاهرة، الروائي الدكتور طارق منصور الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس نادي ثقافة مصر الجديدة، الشاعر عبد الله حسن، الإذاعي والشاعر السيد حسن، الشاعر ناصر دويدار، الشاعر هشام الدشناوى، الشاعرة الشابة سماء دسوقي.

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس.

الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى الر الدكتورة ناهد عبد الحميد الرو الدكتور محمد عليوه الدكتور طارق منصور الدكتور محمد الشعر ديوان العرب الشاعر ناصر دويدار الشاعر

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