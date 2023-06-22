الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوافق على قبول الراغبات في الالتحاق بفصلي الثانوى العام بنات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على قبول تقدم الطالبات الراغبات في الالتحاق بفصليّ الثانوى العام بنات بمدرستيّ الكرامة ومجمع القصر بإدارة مطروح التعليمية بالتعليم الثانوي (المرحلة الأولى) للعام الدراسي 2023/2024 على أن يتم التقديم ورقيًا لتعذر التقدم إلكترونيًا. 

جاء ذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في إنشاء فصول جديدة  لمرحلة الثانوي العام  وخاصة للفتيات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم ولتشجيعهن على استكمال تعليمهن بمختلف المناطق البعيدة والنائية.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الحد الأدنى للقبول بالفصل الثانوي بنات بمدرسة الكرامة الإعدادية التابع لإدارة مطروح من مجموع (200) درجة على أن يقتصر القبول فيها على الطالبات الحاصلات على الإعدادية  من إحدى  المدارس التالية: (مدرسة أولاد شرفاد،  مدرسة أبو سبيحة - مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة تل الزيتون، مدرسة الكرامة، مدرسة سيدى حنيش، مدرسة أطنوح). 

وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بفصل الثانوي بنات بمدرسة القصر من مجموع  (190) درجة ويقتصر القبول فيه من الطالبات الحاصلات على الإعدادية من إحدى المدارس الآتية دون غيرها (مدرسة ساحل أبو لهو، مدرسة السوينات، مدرسة القصر، مدرسة أولاد عبيد الله، مدرسة عبد المنعم رياض، مدرسة أم الرخم، مدرسة النصر للتعليم الأساسي).

التسرب من التعليم الحد الأدنى للقبول اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المناطق البعيدة والنائية محافظ مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم

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