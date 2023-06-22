الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

المتهمة
المتهمة

التقطت عدسة "الدستور" أول صورة للمتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، بعدما استدعاها رئيس المحكمة للمثول أمامه أثناء النطق بقرار المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت بندب لجنة خماسية مختصة من جامعتي الزقازيق والمنصورة، تكون مسئوليتها بيان مدى مسئولية المتهمة عن أفعالها الإجرامية، وحددت جلسة ١٧ من يوليو المقبل لعرض قرارات اللجنة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

وتشهد محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها، لإصدار قرارها بعد المداولة.

ورد عم المتهمة خلال جلسة المحاكمة على سؤال حول الحالة المادية، وأنها قد تكون دافعًا لارتكاب ابنة شقيقه الجريمة، بأنها "لم تكن تُعاني ضيقًا ماديًا، حيث إنها كانت قد باعت أكثر من ١٧ قيراطًا من ميراثها".

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، قالت المتهمة إن ما قامت به كان بسبب "سحر" قد أجراه أحدهم لها، وكانت تحت تأثيره.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

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