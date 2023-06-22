ضبط شخصين بـ3 كيلو حشيش بالمرج

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على شخصين أثناء استقلاله سيارة "مستأجرة" بحوزتهم 3 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة المرج.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - طبنجة معدله مطموسة الأرقام، عدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.