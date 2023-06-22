مصرع 4 وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق سيوة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 125 بطريق سيوة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام، وحصل "الدستور" على صور من الحادث الذي وقع منذ قليل.

كما حصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم حمادة محسن نجدي، 26 عامًا، يشتبه في إصابته بكسر في اليد اليسرى والقدم اليمنى، بالإضافة إلى هاني كمال رمضان، 30 عامًا، ويشتبه في إصابته بكسر في الحوض والفخذ اليمنى، وأحمد سامي إبراهيم، 38 عامًا، ويشتبه في إصابته بكسر في العمود الفقري والقدم اليسرى.

وحصل "الدستور" أيضًا على أسماء الوفيات، التي تضمنت أحمد قرني شعبان، يبلغ من العمر 31 عامًا، ومحمد عاشور عبدالرازق، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، وحسام عبدالمجيد محمد، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، بالإضافة إلى إيمان مسعود إمام، التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.