الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق سيوة

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 125 بطريق سيوة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام، وحصل "الدستور" على صور من الحادث الذي وقع منذ قليل.

كما حصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم حمادة محسن نجدي، 26 عامًا، يشتبه في إصابته بكسر في اليد اليسرى والقدم اليمنى، بالإضافة إلى هاني كمال رمضان، 30 عامًا، ويشتبه في إصابته بكسر في الحوض والفخذ اليمنى، وأحمد سامي إبراهيم، 38 عامًا، ويشتبه في إصابته بكسر في العمود الفقري والقدم اليسرى.

وحصل "الدستور" أيضًا على أسماء الوفيات، التي تضمنت أحمد قرني شعبان، يبلغ من العمر 31 عامًا، ومحمد عاشور عبدالرازق، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، وحسام عبدالمجيد محمد، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، بالإضافة إلى إيمان مسعود إمام، التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

انقلاب سيارة ميكروباص طريق سيوة مصرع 4 أشخاص إصابة 3 أشخاص مستشفى مطروح العام

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

التحرير التلقائى.. هل عادت الغواصة المفقودة بعد 24 ساعة فقط للسطح؟

7 مصابين بحادث تصادم فى الشرقية

توريد 173 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون بالغربية

التخطيط القومى يناقش نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة المعنية بتغير المناخ

محاكمة 3 متهمين بقتل شخص فى القناطر الخيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية