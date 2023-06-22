الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "الكلية الحربية".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الانتصار رقم 20 له في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023، كي ينتزع الصدارة.

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وكانت آخر مباراة لفريق الأهلي في الدوري المصري، أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك في يوم 29 مايو الماضي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 27 من المسابقة.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق حرس الحدود، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتحسين موقفه والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود 

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

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