الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يصطدم بحرس الحدود فى مباراة استعادة قمة الدورى

الاهلى
الاهلى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره حرس الحدود، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز متصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

يأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، في تحقيق الانتصار رقم 20 له في دوري هذا الموسم كي ينتزع الصدارة.

وكانت آخر مباراة للفريق الأحمر أمام سيراميكا التي انتهت بهدف دون رد يوم 29 مايو في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري، قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وحسم الأهلي اللقب لصالحه، ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الفريق العسكري، طالب خلالها بغلق الحديث عن أي أمور تخص الانتقالات أو الرحيل فى الفترة الحالية.

وأكد كولر، خلال المحاضرة الفنية، أن بطولة الدورى غائبة عن الفريق منذ موسمين، وبالتالي ليس من المنطق الحديث عن أي عروض رحيل، في ظل أن البطولة لن تحسم، وأن جمهور النادي بقدر سعادته بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا الحادية عشرة لكنه لن يغفر أى تعثر للفريق فى تلك الفترة.

وشدد السويسري على أنه لن يسمح بأى حديث عن انتقالات أو رحيل إلا بعد حسم لقب الدوري بشكل رسمي، ويحتاج الفريق للفوز بخمس مباريات متتالية من 10 مواجهات له.

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