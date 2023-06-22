الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيطرة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلى وحرس الحدود قبل مباراة الدورى

الأهلى
الأهلى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويحل الأهلي ضيفًا على حرس الحدود في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية.

وستكون مباراة اليوم، رقم 36 في تاريخ مواجهات الفريقين بجميع المسابقات.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز في 27 مباراة، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، و5 مواجهات فاز فيها فريق حرس الحدود.

وتمكن لاعبو الأهلي من إحراز 61 هدفًا في شباك حرس الحدود، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 24 هدفًا من لاعبي الحرس.

الاهلى حرس الحدود الدورى المصرى مباراة الاهلي وحرس الحدود

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