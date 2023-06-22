جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، المؤجلة من منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، ومباراة سيراميكا كيلوباترا ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- حرس الحدود × الأهلي: على إستاد "الكلية الحربية"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- الاتحاد السكندري × بيراميدز: على إستاد "الإسكندرية"، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

موعد مباراة اليوم في نهائي كأس الجزائر

- جمعية أولمبي الشلف × شباب بلوزداد: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- تيجري × فيليز سارسفيلد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- راسينج كلوب × باراكاس سنترال: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ريفر بليت × انيستتوتو: في الساعة الثانية إلا ربع صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.