رابطة الأندية تعدل موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر إقامتها ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري على ستاد القاهرة.

واستقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية، على تعديل توقيت مباراة الزمالك وغزل المحلة لتقام في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 27 يونيو بدلاً من الثامنة والنصف مساء نفس اليوم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومحاولة الحفاظ على حظوظ المشاركة الأفريقية في الموسم المقبل.

أما غزل المحلة فيأمل في الفوز والهروب من منطقة الهبوط خلال الفترة المقبلة.