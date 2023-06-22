سويلم: مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية وتضاعف السكان 4 مرات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية، وذلك على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن، وهو ما يشير لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر.

- سعي مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال حفل تسليم المتدربين الأفارقة شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، على سعى مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW" في دورتها الحالية لعامي 2023 و2024.

- صياغة 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة "AWARe"

وزير الموارد المائية والري يسلم شهادات تخرج المتدربين الأفارقة

كما أشار الدكتور هانى سويلم إلى أنه تمت صياغة 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة في مجال الموارد المائية، وذلك في ظل ما تساهم فيه مصر من خلال توفير البرامج التدريبية المتعددة لأبناء الدول الإفريقية للتعامل مع التحديات الحالية، خاصة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه.

جدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 11 إلى 21 يونيو الجاري بمشاركة 15 متدربًا من 14 دولة إفريقية هى "بتسوانا- بوروندى- كاميرون- إريتريا- كينيا- ليسوتو- ليبريا- مالاوى- نيجيريا- رواندا- جنوب إفريقيا- جنوب السودان- جاميبيا- زيمبابوى" .

كما قام بتقديم التدريب مجموعة من الخبرات الفنية المتميزة من وزارة الموارد المائية والري، والمركز القومي لبحوث المياه، وجامعة القاهرة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة البيئة.