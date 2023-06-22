الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية وتضاعف السكان 4 مرات

جانب من الحضور
جانب من الحضور

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية، وذلك على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن، وهو ما يشير لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر.

- سعي مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال حفل تسليم المتدربين الأفارقة شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، على سعى مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW" في دورتها الحالية لعامي 2023 و2024.

- صياغة 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة "AWARe"

وزير الموارد المائية والري يسلم شهادات تخرج المتدربين الأفارقة 

كما أشار الدكتور هانى سويلم إلى أنه تمت صياغة 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة في مجال الموارد المائية، وذلك في ظل ما تساهم فيه مصر من خلال توفير البرامج التدريبية المتعددة لأبناء الدول الإفريقية للتعامل مع التحديات الحالية، خاصة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه.

جدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 11 إلى 21  يونيو الجاري بمشاركة 15 متدربًا من 14 دولة إفريقية هى "بتسوانا- بوروندى- كاميرون- إريتريا- كينيا- ليسوتو- ليبريا- مالاوى- نيجيريا- رواندا- جنوب إفريقيا- جنوب السودان- جاميبيا- زيمبابوى" .

كما قام بتقديم التدريب مجموعة من الخبرات الفنية المتميزة من وزارة الموارد المائية والري، والمركز القومي لبحوث المياه، وجامعة القاهرة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة البيئة.

الاحتياجات البرامج التدريبية التحديات المائية التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدول الافريقية الصرف الزراعي الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تدوير مياه الصرف الزراعى جنوب السودان سكان مصر

الأكثر قراءة

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 22 يونيو 2023

الرئيس السيسى يشارك فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد اليوم

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عودة رفات مارمرقس الرسول من الفاتيكان إلى مصر

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

تطورات الحالة الصحية للأنبا كيرلس أفامينا

"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية