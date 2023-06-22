الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة 3 متهمين بقتل شخص فى القناطر الخيرية

محكمة
محكمة

تواصل بعد قليل الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 1836 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبدالوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "محمد. أ"، موظف بهيئة النقل العام، و"مصطفى. م"، صاحب مصنع، و"أحمد. م"، عامل، بقتل المجنى عليه "أحمد. س"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعوا المجنى عليه حال استقلاله السيارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوبه فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

 

جنايات شبرا الخيمة قتل شخص المستشار أشرف فتحى ويصا جنوب بنها سلاحا ناريا

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