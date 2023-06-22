توريد 173 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون بالغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أنه تم توريد نحو 173 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.