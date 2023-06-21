الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"في معبد الفنون".. 72 مقالاً في كتاب جديد للشاعر عبد المعطي حجازي

غلاف كتاب فى معبد
غلاف كتاب "فى معبد الفنون"

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، كتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية".

يضم الكتاب 72 مقالاً من مختارات الشاعر الكبير في الفنون والمسرح والعمارة والسينما والدراما التي كتبها منذ مطلع التسعينيات في القرن الماضي، وعنه يقول: "يستطيع القارئ العزيز أن يعتبر هذا الكتاب الذي جمعت فيه مختارات من مقالاتي عن الفن صفحات من حياتي أو جانبا من مذكراتي. فأنا في الفن لم أكن مجرد مشاهد أو مستمع أو متلق، وإنما كنت عاشقا منفعلا متبتلا مشاركا للفنان الذي أقف أمام عمله في التعبير عما في خياله ووجدانه، معتقدا دائما أن الفن لغة يعرفها كل البشر، ويتخاطبون بها ويتفاهمون حين يعجزون عن التفاهم لو تخاطبوا بألسنتهم إلا إذا تحول كلامهم إلى فن. عندئذ يصبح لغة إنسانية مشتركة كما نرى في لغة الشعر والرواية والمسرح".

من العناوين الواردة في محتوى الكتاب:"مقالة في العمارة"، "النحت والنهضة"، "تقاليد المسرح المصري وتجاربه" "المسرح الذي نريد"، "ما علاقة الشاعر بالسينما؟"، "ميلاد الموسيقى"، "ما هو المطلوب من الفنانين المصريين؟"، وغيرها، وعنها يقول "حجازي": وأنا لي مع هذه الفنون تجربة شخصية لا بأس من الإشارة إليها، فقد بدأت في صباي المبكر نحاتا ألعب بالطمي على شاطئ الترعة وأسوي به رجالا ونساء وطيورا وحيوانات، وحاولت أن أنحت الحجارة لكن أدواتي الريفية لم تسعفني فانتقلت إلى الموسيقى وأنا طالب أعزف على الكمان وأقرأ النوتة الموسيقية، حتى وصلت إلى الشعر الذي أعتقد أنه يمثل الفن الجامع أكثر من غيره، فهو تصوير، وتمثيل، وإيقاع، وموسيقى".

وولد أحمد عبد المعطي حجازي في 1935 بالمنوفية، وأسهم في العديد من المؤتمرات الأدبية في كثير من العواصم العربية، ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر.

ترجمت مختارات من قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية والألمانية وحصل على جائزة كفافيس اليونانية المصرية 1989، جائزة الشعر الأفريقي، عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1997.

كتاب في معبد الفنون أحمد عبد المعطى حجازي سلسلة كتابات نقدية الهيئة العامة لقصور الثقافة العمارة النحت والنهضة

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