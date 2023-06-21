مستوطنون يتلفون محاصيل الفلسطينيين جنوب الخليل

هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأتلفوا محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في قرية سوسيا شرق بلدة يطا، وألقوا الحجارة باتجاه منزل المواطن خضر النواجعة، وباتجاه مركبة رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، اثناء مرورها على الشارع الالتفافي.

في ذات السياق، هاجم عدد من مستوطني مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، حقول الأهالي في منطق "فتح سدرو"، وأتلفوا محاصيل زراعية وكسروا عددا من أشتال الزيتون تعود للمواطن فريد حمامدة.