الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستوطنون يتلفون محاصيل الفلسطينيين جنوب الخليل

فلسطين
فلسطين

هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأتلفوا محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في قرية سوسيا شرق بلدة يطا، وألقوا الحجارة باتجاه منزل المواطن خضر النواجعة، وباتجاه مركبة رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، اثناء مرورها على الشارع الالتفافي.

في ذات السياق، هاجم عدد من مستوطني مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، حقول الأهالي في منطق "فتح سدرو"، وأتلفوا محاصيل زراعية وكسروا عددا من أشتال الزيتون تعود للمواطن فريد حمامدة.

مستوطنون محاصيل زراعية جنوب الخليل الخليل

الأكثر قراءة

تقرير هندى يكشف كواليس زيارة "مودى" للقاهرة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

استبعاد كهربا وهانى.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الحرس

الرئيس السيسى: حريصون على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة

غدًا.. نظر قضية محاكمة زوجة وشقيقها وأولاد خالتها فى ضرب زوجها بـ"شومة"

فى ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية