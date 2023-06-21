الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لحرس الحدود

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق حرس الحدود غدًا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن أهمية مباراة الغد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس،  الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

الاهلى مران الأهلي الدورى المصرى حرس الحدود

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