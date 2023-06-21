"مسلم" يطرح أحدث أغانيه "متزعلش"على يوتيوب

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "متزعلش"، وهي الأغنية الخامسة، من ألبومه الجديد.

والأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها مسلم، فكرة خوف الشخص من الارتباط، والدخول في علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة، نتيجة تجارب صادمة أثرت عليه، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر"، وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية "صعبان عليك" والتي يحكي فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه، وأغنية "هنتقابل" التي وضع فيها حدودا فاصلة بينه وبين حبيبه السابق.

أغنية "متزعلش" كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس.