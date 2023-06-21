الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: صواريخ "سارمات" تدخل الخدمة فى القوات المسلحة

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دخول صواريخ "سارمات" الثقيلة الخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وقال الرئيس الروسي -خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية "إن تعزيز القوات المسلحة الروسية سيظل الأولوية القصوى".

وأضاف أن التحديات الراهنة، والخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ستدفع إلى مزيد من تطوير القوات المسلحة الروسية، حيث يعد الجانب الأساسي من تلك العملية هو تطوير الثالوث النووي، الذي يعد مفتاحا لضمان الأمن القومي الروسي، والاستقرار العالمي.

وشدد على أن نصف الوحدات العاملة أصبحت تمتلك منظومات "يارس" الحديثة، كذلك تدخل إلى الخدمة الصواريخ فرط الصوتية "أفانجارد"، منوها بأن منظومات صواريخ (سارمات) الثقيلة سوف تدخل إلى الخدمة القريبة.

وقال بوتين "إن فرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" دخلت إلى الخدمة في يناير الماضي، والتي تحمل على متنها أحدث الأسلحة الصاروخية الموجهة من منطقة البحر والمحيطات البعيدة التابعة للبحرية الروسية، وعلى رأسها صاروخ (تسيركون) فرط الصوتي الحديث".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين سارمات القوات المسلحة أوكرانيا

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