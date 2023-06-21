الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية والتصديق على بناء ألف وحدة استيطانية

وحدة استيطانية
وحدة استيطانية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة بوقفها فورًا.

وأعلنت الخارجية الأردنية، في بيان لها، عن إدانتها لإعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثّل اتجاهًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورًا، فالعنف يولّد العنف، مشددًا على ضرورة الحؤول دون تفجّر دوامات العنف التي تهدد الأمن والسلم، والتي سيدفع الجميع ثمنها.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن "الإجراءات الأحادية من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام وفرص حل الدولتين".

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