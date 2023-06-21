الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فى معبد الفنون".. كتاب جديد للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة كتابات نقدية  كتاب "في معبد الفنون" للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى.

ويعد كتاب "في معبد الفنون" بمثابة شهادة على العصر في الفنون، حيث يضم مقالات حجازي التى كتبها عن العمارة والمسرح والموسيقى والسينما والدراما التليفزيونية منذ مطلع التسعينيات في القرن الماضي.

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وجاء في تصدير الكتاب: "يستطيع القارئ العزيز أن يعتبر هذا الكتاب الذي جمعت فيه مختارات من مقالاتي عن الفن عن صفحات من حياتي أو جانب من مذكراتي". 

‏ومن سلسلة آفاق عالمية صدرت رواية "نحن" للروسي يفجينى زامياتين، وترجمة نبيل رشوان التى صدرت عام 1923 وهي الرواية التى تأثر بها جورج أورويل في روايته الشهيرة 1984 والتى كتبها عام 1948، وكتب المترجم مقدمة حول هذا الموضوع  والمقارنة بين الروايتين.

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