ميداليتان لمنتخب مصر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

حقق لاعبو منتخب مصر للناشئين الميدالية الفضية والبرونزية لمسابقة 100 م للسباحة بالزعانف ببطولة العالم بعد منافسة شرسة مع لاعب الاتحاد الدولي صاحب المركز الاول.

ونجح اللاعب طارق حسن السيد في حصد الميدالية الفضية بزمن قدرة 35.38 ثانية فيما حصد اللاعب أحمد عوض الميدالية البرونزية بزمن قدرة 35.98 ثانية.

وعبر سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي، عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي يعتبر اضافة لسجل الرياضة المصرية الحافل بالانجازات مؤكدًا أن لاعبي منتخب مصر كانوا على قدر المسئولية متمنيا تحقيق ميداليات أخرى في السباقات القادمة.

وحرص اللاعبين على توجية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ على المجهودات الكبيرة في دعم منتخب مصر.

تقام البطولة الـ18 بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي بستاد القاهرة، بمشاركة قرابة 400 لاعب ولاعبة يمثلون دول

الجزائر، استراليا، بلجيكا، كولومبيا، كرواتيا، صربيا، الإكوادور، فلندا، فرنسا، استونيا، اليونان، ألمانيا، المجر، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازخستان، الكويت، المغرب، كوريا الجنوبية، الصين، ماليزيا، بولندا، سلوفاكيا، تايوان، اسبانيا، تايلاند، تونس، تركيا، وأمريكا، إضافة الى الدولة المضيفة مصر وتضم 26 سباقا للفردي مقسمة إلى 13 سباقا للشباب و13 سباقا للبنات، إضافة إلى 6 مسابقات تتابع.

ونالت مصر شرف تنظيم هذه النسخة من البطولة باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين وصربيا.