الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كمية من مخدر الآيس حوزة عاطل بالجيزة

ارشيفه
ارشيفه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط كمية من مخدر الآيس بحوزة عاطل قبل ترويجها بين متعاطي المواد المخدر، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

تبين من تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وعقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الآيس ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

بمواجهة المتهم اقر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته المخدر، تمهيدًا لترويجه بين عملائه، وحيازته الهاتف للتواصل مع المتعاطين، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

تم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

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