"صناعة النواب" توصى بحضور ممثل وزارة البيئة لمناقشة إضافة مادة RDF للأسمنت

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تعتبر من أقوي الدول في صناعة الأسمنت الأبيض، منتقدًا قرار وزارة البيئة بإضافة مادة RDF له، قائلا: هذه المادة تقلل من جودة المنتج.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة بما يهدد هذه الصناعة.

كما انتقد النائب محمد الجبلاوي قرار وزارة البيئة رغم علمها بخطورة هذه الإضافة، مشيرًا إلي أن مادة RDF تقلل فرصة تصديره للخارج، موضحًا أن الأصل في الأسمنت الأبيض أن يكون ناصع البياض، وبعد إضافة المادة يتغير لونه، الأمر الذي استاء منه أصحاب المصانع.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزارة البيئة اتخذت قرارًا بإضافة مادة RDF، لتقليل الانبعاثات، وبالفعل تم تعميمه علي المصانع.

وأفاد ممثل التنمية الصناعية، أن من مواصفات الأسمنت الأبيض أن يكون ناصع البياض ودخول مادة RDF يقلل من جودته وبالفعل تم التواصل مع وحدة الفحم بوزارة البيئة، وأيضا هناك مخاطبات للوزارة، مشيرا إلي أن الأمر معروض الآن علي المستشار القانوني لوزارة البيئة، كما أن هناك شكاوي قدمت للوزارة من صناع الأسمنت الأبيض.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع برفع الجلسة، وإعادة مناقشة طلب الإحاطة مرة أخري في حضور مسئولين من وزارة البيئة وشعبة الأسمنت الأبيض باتحاد الصناعات.