مقرر بالمحور الاقتصادى: اللجنة أجلت مناقشة الدين العام إلى جلسة مقبلة بالحوار الوطنى

كشف طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام والموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الجلسات في اللجان الفرعية للمحور الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة أجلت مناقشة الدين العام إلى جلسة مقبلة، الحوار الوطني يجب أن يركز على وضع حلول للمشكلات القائمة، في ظل التيقن من وجودها.

وأضاف مقرر لجنة الدين العام والموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني أن انخفاض معدلات البطالة يقلل من مساحة الفقر، موضحًا أن المناقشات تطرقت لترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال حلول إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تخسر.