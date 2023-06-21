موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، بدأت تشهد ارتفاعاً في نتائج محركات البحث، حيث يعاود النادي الأهلي الظهور مجددا، بعد مباراته الأخيرة، والتي حسم بها اللقب الحادي عشر في تاريخه، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال مباراتي النهائي، ليتربع على عرش القارة السمراء، كأكثر الفرق حصولًا على اللقب، وإليكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري، خلال هذا التقرير والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ16، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء غدا الخميس، في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة باستاد الكلية الحربية، حيث يصب النادي الأهلي تركيزه لحصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن غاب عن القلعة الحمراء لموسمين متتاليين، ويتبقى للنادي الأهلي عدد من المباراة المؤجلة فهو أقل الفرق خوضًا اللقاءات خلال هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، البطولات المحلية منها بطولة الدوري المصري الممتاز وغيرها من البطولات كبطولة كأس مصر، وبطولة السوبر المصري، وغيرها، كما يتناول الاستوديو التحليلي بالقناة التعليق على كافة مجرياتها ونقل كافة التفاصيل والكواليس قبل وبعد المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تشكيل الأهلي في مواجهة حرس الحدود

يومين المتوقع أن يدفع المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر بالتشكيل التالي خلال المباراة المرتقبة بين الأهلي وحرس الحدود، والتي تنطلق غدًا في استاد الكلية الحربية وهو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - وياسر إبراهيم - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - ومروان عطية - وعمرو السولية - وحسين الشحات.

وفي خط الهجوم: محمود كهربا - وبيرسي تاو.

الأهلي وحرس الحدود في جدول الدوري

يأتي النادي الأهلي في وصافة جدول الدوري برصيد نقاط 62 نقطة من 24 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي ويأتي في المركز الأول بيراميدز برصيد 64 نقطة من 30 مباراة أما حرس الحدود يتزيل جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 30 مباراة.