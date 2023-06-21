الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول بنادى الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء علي ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود مساء غد الخميس ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري على استاد الكلية الحربية. 

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح التشكيل وقائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة وتشهد استمرار استبعاد الثلاثي «البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين» بعد الاستقرار على رحيلهم في نهاية الموسم الجاري.

ويشهد تدريب اليوم عودة الثلاثي الأجنبي الدولي «أليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو»، للمشاركة بعد أن تواجدوا مع منتخبات بلادهم خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسئول عن أن هناك اتجاهاً داخل الجهاز الفني لإراحة بيرسي تاو من مواجهة حرس الحدود، نظراً لطول رحلته من جنوب إفريقيا بعد أن شارك مع منتخب بلاده أمام المغرب.

وأضاف المصدر أن كولر رفض إراحة عدد من لاعبي القوام الأساسي أمام الفريق العسكري من أجل الحفاظ على صدارة الدوري واستعادة اللقب الغائب منذ موسمين عن دولاب الألقاب داخل القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني اتفق مع الجهاز المعاون على وضع برنامج تدريبي يتضمن الاستشفاء في ظل ضغط المباريات بجانب اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لتجنب الإصابات والإرهاق.

كولر الاهلى حرس الحدود الدوري بيرسى تاو

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