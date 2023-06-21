الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستعد لتجديد عقد بيرسى تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب الأهلي من تجديد عقده لاعبه الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وقال موقع "سوكر لادوما" الجنوب إفريقي إن الأهلي قريب من تجديد عقد تاو، وتحسين عقده الذي ينتهي في 2024.

تاو يقدم موسمًا مميزًا للغاية مع الأهلي وحصد 4 بطولات مع الأهلي هذا الموسم كان آخرها دوري أبطال إفريقيا.

ولعب تاو مع الأهلي هذا الموسم 30 لقاء في جميع المسابقات سجل 8 وصنع 5.

وكان تاو انتقل للأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون ألبيون الإنجليزي، ولعب مع الأهلي 64 لقاء وسجل 16 وصنع 11.

وقاد تاو نجم النادي الأهلي منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق فوز ثمين على المغرب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين منذ أيام ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة بعد عرضية من بيرسي تاو فشل منير المحمدي حارس المغرب في السيطرة عليها لتسقط من يده وتسكن المرمى.

وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند 7 نقاط في الصدارة، بينما جاء منتخب المغرب ثانيًا برصيد 6 نقاط.

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