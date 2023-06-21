الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

قرّر قاضي الأمور المستعجلة بالجيزة الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بأحد كومبوندات 6 أكتوبر؛ لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه.

وتم الحجز على 27 تكييفًا بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجارٍ دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

كان محمد رمضان قد تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية بعقد قيمته 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم قيامه بالتمثيل في أي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك قام بالإخلال ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده، وقدرت الرسوم القضائية ضد الفنان بمبلغ 9 ملايين جنيه.