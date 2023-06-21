طلب إحاطة حول اعتذار هنا جودة عن المشاركة فى بطولة إفريقيا بالمغرب

تقدمت النائبة راوية مختار، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات بالمغرب.

وحصل «الدستور» على تفاصيل طلب الإحاطة، نرصدها في السطور التالية…

عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى:

1- رئيس مجلس الوزراء

2- الدكتور وزير الشباب والرياضة

بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات تحت سن 19 سنة بالمغرب، بعد رفض الاتحاد المصري لتنس الطاولة سفر مدربها الشخصي، حيث اشترط أن يكون المسئول عنها فنيًا خلال البطولة أحد المدربين المعينين في اتحاد اللعبة، موضحا أن موقفه المالي لا يسمح.

في حين أن الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية داعمة للشباب ومؤمنة بقدراتهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية، وتمكينهم في جميع قطاعات الدولة المصرية وعلى رأسهم مجلس النواب المصري، لذا أناشد سيادتكم لدعم البطلة المصرية هنا جودة واتخاذ الاجراءات اللازمة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أبطال مصر ورفع علم مصر عاليًا.