حبس عاطلين سرقا محتويات السيارات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، الأربعاء، حبس عاطلين؛ لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي وجهاز لاب توب،هاتف محمول، متعلّقات شخصية من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.