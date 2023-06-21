"تجنب المخاطر فى بيئة العمل".. ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوى

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميناء القاهرة الجوي، ندوة توعوية بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل" أقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء، حيث شارك فى تنظيمها الادارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل.

وذلك تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت.

بدأت الندوة بتوزيع برنامج وبروشور الندوة والذى أعده فريق من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تلى ذلك كلمة الافتتاح التى ألقاها الدكتور محمد شربى، حيث رحب بالحضور، كما أشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات التى هى ركائز ودعائم التنمية فى أى منشأة .

تلا ذلك إلقاء محاضرتين المحاضرة الأولى بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل" ألقتها الكيميائية سوسو محمد صبرى وقد تحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية، كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها والمحاضرة الثانية بعنوان " الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل " ألقاها الكيميائى مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية فى مصر والأحزمة الزلزالية فى العالم كما أشار فى حديثة إلى استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لمجابهة الكوارث الطبيعية.

وفى ختام الندوة وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى قدم الدكتور محمد شربى درع الشركة أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة وتسلمه بالنيابة عنه احمد محمود مدير مكتب مدير المديرية، كما تم تقديم شهادات تقدير المدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى .