حبس عصابة "نشل المواطنين" فى المواصلات العامة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من رجل و3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.

وطالبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم "6 هواتف محمولة- مبلغ مالى" مجهولة المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من متحصلات وقائع سرقـة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.