الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة "نشل المواطنين" فى المواصلات العامة بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من رجل و3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.

وطالبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم "6 هواتف محمولة- مبلغ مالى" مجهولة المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من متحصلات وقائع سرقـة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أستقلالهم أسلوب النشل أشخاص الأجهزة الأمنية الاشخاص القبض على رجل

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة