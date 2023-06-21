برلمانى: الحوار الوطنى سيحدث تغييرًا جذريًا فى مختلف المجالات

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني شامل ومعبر حقيقي عن الشارع واحتياجاته، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على بناء هذا الجسر القوي الذي تلتقي به كل الفئات.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيانٍ له، أن الحوار الوطني بات فرصة عظيمة لدعم الحياة السياسية داخل الدولة المصرية، فجميع القوى السياسية والحزبية تجلس وتستعرض رؤيتها دون شروط أو قيود، لافتًا إلى أن الحوار الوطني أفسح الطريق أمام الحياة السياسية لمزيد من المشاركة وطرح وتبادل وجهات النظر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وأيضًا من جانب المواطنين، فالشارع المصري يترقب توصيات ومخرجات الحوار بهدف معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وتابع النائب عمرو هندي: "شاهدنا خلال الجلسات التي عقدت حوارًا مفتوحًا للجميع دون قيد أو شرط، فالجميع يستعرض وجهة نظره بمختلف الانتماءات السياسية والحزبية، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيكون له دور مهم في إحداث تغيير جذري في مختلف المجالات من أجل تحسين أحوال معيشة المواطن".