خبير تربوى يوجه نصائح نفسية وتربوية لطلاب الثانوية العامة 

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، نصائح نفسية وتربوبة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وجاءت كالتالي:

واجتاز طلاب الثانوية العامة أول مادتين مضافتين للمجموع خلال هذا الأسبوع، وعلى الطالب الوضع في الاعتبار ما يلي:

١- التمسك دايما بالأمل في النجاح والتفوق في المواد السابقة والقادمة

٢- تجنب التفكير فيما يعتقد أنه أخطأ فيه من أسئلة في الامتحانات السابقة، فقد تكون إجاباته هي الصح

٣- التفكير دايما أنه لا تزال أمامه فرص للتعويض خلال الامتحانات القادمة (فلا يزال أمامه الكثير)

٤. التفكير دايما أنه لا زال لديه مواد يحبها ويمكن أن يحصل درجاتها كاملة وتعويض ما فاته

٥. التفكير دائما أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة من النادر أن يجيب فيه أي طالب على كل الأسئلة بشكل صحيح وبالتالي فليس هو الوحيد الذي أخطأ وفقد درجات.

٦.القبول في الكليات المهمة لا يعني ضرورة حصوله على الدرجات كاملة في كل مادة، بل يكفي حصوله على أكبر قدر ممكن من الدرجات في كل مادة.

٧. التفكير في أنه قد أدي ما عليه وأن الله سيمنحه النجاح والتفوق على قدر اجتهاده ثم حله في الامتحانات

8. الوضع في الاعتبار وجود أيام إجازة كبيرة قبل أي امتحان يمكنه مراجعة وتعويض ما فاته من دروس

ويستعد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) لأداء الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) غدا الأربعاء الموافق 21-6-2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، من امتحان الدور الأول، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب وطالبة، حيث أدى عدد (1982) طالبا اللغة الإنجليزية، و(581525) طالبا اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالبا اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالب اللغة الإيطالية، و(6182) طالبا اللغة الإسبانية، و(87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).