جوندوجان يجتاز الكشف الطبي في برشلونة

اجتاز الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الكشف الطبي اليوم في برشلونة الإسباني وفقًا لشبكة “ريليفو”الإسبانية.

وقالت مصادر الشبكة، إن جوندوجان اجتاز اليوم الأربعاء الكشف الطبي في البارسا ووقع على عقد مع النادي الكتالوني لمدة عامين مع عام آخر اختياري.

وكان جوندوجان محط اهتمام كبار الأندية السعودي فور انتهاء نهائي دوري أبطال أوروبا بجانب رغبة أرسنال أيضًا في ضمه.

وكانت التقارير الصحفية قد نوّهت في وقت سابق، بأن برشلونة تقدم بعرض لضم جوندوجان لمدة ثلاث سنوات.

وينتهي عقد صاحب الـ 32 عامًا هذا الصيف مع السيتي ويحق له الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر.

وشارك هذا الموسم الدولي الألماني مع السيتي في 51 لقاء بجميع المسابقات وسجل 11 هدفًا وتوج بالثلاثية التاريخية.

ولعب جوندوجان 7 مواسم مع النادي الإنجليزي حيث شارك في 304 لقاء وسجل 60 هدفًا وتوج بـ 11 لقب.

وسيكون جوندوجان أولى صفقات البارسا هذا الموسم مع المدرب تشافي هيرنانديز حيث يخطط أيضًا لمواصلة تدعيم صفوف الفريق.