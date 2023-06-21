«البحوث الإسلامية» يجري جولة ميدانية بوعظ المنوفية لمتابعة خطط العمل

تفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، منطقة وعظ المنوفية لمتابعة منظومة سير العمل بالمحافظة؛ حيث اطلع خلال جولته بالمنطقة على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، للوقوف على واقع العمل، خاصة ما يتعلق بالخطة اليومية لتواجد الوعاظ بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم، مشيرًا إلى أهمية الشعور بالمسؤولية والتأهيل العلمي المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

كما تفقد الأمين العام لجنة الفتوى الرئيسة بالمحافظة؛ حيث أكد خلال جولته أننا جميعًا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الواقع الذي نحياه بحاجة إلى خطاب رشيد يسهم في بناء المجتمع؛ خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، وما تبعه من استخدام سيئ لهذه التكنولوجيا أسفر عن ابتلاء المجتمع بمجموعة من الأزمات الأخلاقية والمجتمعية.