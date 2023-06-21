أبرزهم جوندوجان.. 5 لاعبين على رادار برشلونة لتعويض بوسكيتس

يواصل نادي برشلونة الإسباني محاولاته لإبرام صفقة قوية لتدعيم خط وسط الميدان، لخلافة النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، في وقت سابق، رحيل سيرجيو بوسكيتس عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم 2022/ 2023، ليُنهي مسيرة دامت 15 عامًا.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى اقتراب لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ34 عامًا، من إنتر ميامي الأمريكي، ومزاملة صديقه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لاعبون على طاولة برشلونة لتعويض رحيل بوسكيتس

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل اللاعبين الموجودين على طاولة برشلونة، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، وذلك على النحو التالي:

- مارتن زوبيمندي

أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، إعجابه بقدرات الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، ورغبته في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرى تشافي أن زوبيمندي هو البديل الأمثل لخلافة بوسكيتس، خاصة أنه يناسب طريقة لعب برشلونة، بجانب تألقه مع ريال سوسيداد في الموسم المنصرم 2022/ 2023.

وشارك لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ24 عامًا، رفقة ريال سوسيداد في 143 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويلعب زوبيمندي مع ريال سوسيداد منذ عام 2020، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في يونيو 2027، ويمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع ناديه، يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

مارتن زوبيمندي

- الألماني إلكاي جوندوجان

ارتبط اسم النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بقوة بالانتقال إلى صفوف برشلونة، في ظل رغبة تشافي في الحصول على خدماته في الصيف لخلافة بوسكيتس.

ويتألق جوندوجان بشكل كبير مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في عام 2016، قادمًا من بروسيا دورتموند، وحتى الموسم المنصرم 2022/ 2023.

وشارك جوندوجان في 304 مباريات مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 60 هدفًا، وقدم 40 تمريرة حاسمة.

إلكاي جوندوجان

- المغربي سفيان أمرابط

تواجد النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، على طاولة برشلونة المُراد التعاقد معهم في الصيف لتعويض رحيل بوسكيتس.

ونجح أمرابط في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد تألقه مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وشارك النجم المغربي، صاحب الـ26 عامًا، في 107 مباراة مع فيورنتينا، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وصنع هدفًا آخر.

وكان أمرابط قد انتقل إلى صفوف فيورنتينا في عام 2020، قادمًا من هيلاس فيرونا، ومن المقرر أن ينتهي عده في يونيو 2024.

سفيان أمرابط

- الألماني جوشوا كيميش

يُعد النجم الألماني جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا في الوقت الحالي، ليتواجد بقوة على طاولة برشلونة لتعويض رحيل بوسكيتس في الموسم الجديد 2023/ 2024.

ورغم أن مسئولي بايرن ميونخ أكدوا في تصريحات سابقة، أن كيميش سيتواجد ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لكنه يظل مُرشحًا للانتقال إلى قلعة "كامب نو".

وشارك لاعب الوسط الألماني، صاحب الـ28 عامًا، في 347 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالهم 40 هدفًا، وقدم 94 تمريرة حاسمة.

وكان جوشوا كيميش قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2015، قادمًا من شتوتجارت، ومن المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2025.

جوشوا كيميش

- الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو

انضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والذي كان يلعب مع فياريال معارًا في الموسم الماضي 2022/ 2023، ضمن قائمة اللاعبين المتواجدين على طاولة برشلونة لخلافة بوسكيتس.

وأبدى نادي برشلونة رغبته في التعاقد مع لو سيلسو، ولكن ذلك في حال فشل التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان.

ويتواجد لو سيلسو على طاولة برشلونة كمرشح مُفضّل عن غيره؛ نظرًا لخبرته في الدوري الإسباني مع فريق ريال بيتيس وفياريال، بجانب انتهاء عقده مع توتنهام بنهاية الموسم المنصرم، وبالتالي سيتم التعاقد معه في صفقة حرة بالمجان.

وشارك لاعب الوسط الأرجنتيني، صاحب الـ27 عامًا، في 84 مباراة مع توتنهام، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.