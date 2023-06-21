"التجارة والصناعة" تمد مهلة توفيق أوضاع تركيب ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 189 لسنة 2023بمد مهلة توفيق الأوضاع الواردة بالقرار الوزارى رقم 561 لسنة 2022 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهى فى 5-9-2023 وذلك بالنسبة للإلزام بالمواصفة رقم (4756-1) (الأسمنت - الجزء الأول: التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع).

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 189 لسنة 2023 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام 179 لسنة 1996، 423 لسنة 2005، 735 لسنة 2005 بشأن الالتزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2022 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 561 لسنة 2022؛ وعلى كتاب رئيس غرفة صناعات مواد البناء المؤرخ 22-5-2023 بطلب مد مهلة توفيق الأوضاع الواردة بالقرار الوزارى رقم 561 لسنة 2022؛ ولصالح العمل.

قـــــــــرر: (مادة أولى) تمد مهلة توفيق الأوضاع الواردة بالقرار الوزارى رقم 561 لسنة 2022 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهى فى 5-9-2023 وذلك بالنسبة للإلزام بالمواصفة رقم (4756-1) (الأسمنت - الجزء الأول: التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع).